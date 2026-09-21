El disuasorio de Delicias estará listo en enero, tendrá 304 plazas y se ejecutará en dos fases para mantener su servicio

Inicio de las obras en el disuasorio de Delicias. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo aparcamiento disuasorio de Las Delicias estará listo para final del mes de enero --tiene un plazo de ejecución de cuatro meses--, elevará su capacidad hasta las 204 plazos y se ejecutará en dos fases para mantener un centenar de aparcamientos en servicio hasta que se finalice.

Así lo ha anunciado el alcalde Jesús Julio Carnero que ha visitado la zona coincidiendo con el inicio de las obras de la nueva instalación ubicada sobre una parte de los terrenos de los antiguos talleres de Renfe cedidos para este fin por la compañía y que tiene un inversión de 450.000 euros.

"Esta actuación va a implicar, en primer lugar, que este aparcamiento disuasorio duplique el número de plazas actuales que tiene, en torno a las 160 plazas, y pasar a 304. Será el segundo gran aparcamiento disuasorio de la ciudad", ha detallado el regidor en declaraciones recogidas por Europa Press.

Carnero ha apostado por dar la "necesaria dignidad" a un aparcamiento que hasta ahora se utiliza de una forma "anárquica" y dotarlo de los "servicios necesarios para su correcto funcionamiento y su mantenimiento", que, ha reconocido, resultaba "especialmente complicado" en épocas de lluvia debido ante "la ausencia de una red de alcantarillado".

Las obras se desarrollarán en dos fases con el objetivo de compatibilizar los trabajos con el uso del estacionamiento y mantener disponibles durante su ejecución "un mínimo de 100 plazas".

En concreto, tal y como detalla el Consistorio, en la primera se actuará sobre una franja paralela a la avenida de Segovia, desde el actual acceso hasta el nuevo que se abrirá en el paseo de Farnesio, y que será el acceso definitivo al aparcamiento.

Esta primera intervención abarcará una superficie de 2.318 metros cuadrados y permitirá habilitar 110 plazas, cinco de ellas reservadas para personas con discapacidad, además de los correspondientes nuevos accesos rodados y peatonales. Durante este tiempo se mantendrá en funcionamiento el actual aparcamiento en tierra.

Una vez puesta en servicio esta primera zona, comenzará la segunda fase, en la que se reconstruirá y acondicionará adecuadamente el actual aparcamiento provisional, dando continuidad al espacio ejecutado previamente.

Aquí se actuará sobre una superficie de 4.158 metros cuadrados y permitirá incorporar otras 194 plazas. En total, el nuevo aparcamiento ocupará una superficie de 6.476 metros cuadrados y dispondrá de 304 plazas, casi el triple de las que pueden utilizarse actualmente. En total hay prevista una inversión de 450.000 euros.

NUEVOS ACCESOS

El proyecto contempla una "mejora integral" del espacio. El pavimento será de hormigón fratasado mecánicamente, tanto en las zonas destinadas al estacionamiento y la circulación de vehículos como en la nueva acera perimetral. Asimismo, se construirá una nueva red de alcantarillado para la recogida de aguas pluviales y una red de alumbrado mediante torres de proyectores.

Para mejorar la visibilidad y la seguridad se eliminará el muro de ladrillo actualmente existente, que será sustituido por un vallado diáfano. También se instalará un nuevo vallado en el borde de las aceras perimetrales para mantener la separación con el conjunto de naves que todavía permanecen en el recinto de los antiguos talleres.

Carnero ha explicado que este disuasorio será el segundo con mayor capacidad de la ciudad por detrás del situado en la Feria de Valladolid, que dispone de 416 plazas.

"Se trata de un nuevo estacionamiento que se suma al esfuerzo inversor que el Ayuntamiento de Valladolid está realizando en la construcción y mejora de aparcamientos disuasorios en superficie, y que ofrecerán un total de 1.107 plazas en su conjunto", ha añadido para recordar que ya se habían puesto en funcionamiento 234 plazas en los aparcamientos de calle Bálago, en Huerta del Rey; paseo del Obregón, en La Victoria; y Pingüino-Tordo, en Pajarillos.

Además, el Ayuntamiento está acondicionando otras 1.256 plazas para residentes en la ciudad a lo que hay que sumar las 85 plazas para camiones del estacionamiento para vehículos pesados en el Polígono de San Cristóbal (entre la carretera de Segovia y la calle Topacio). En total se trata de 2.448 nuevas plazas de estacionamiento que supondrá en conjunto una inversión superior a los tres millones de euros hasta 2030.

"Por tanto, nosotros vamos a seguir avanzando, como digo, en esta política tan importante que supone dar una respuesta adecuada a esa movilidad de convivencia que queremos para Valladolid, que aúne la posibilidad de que tanto el peatón como el ciclista, como el usuario del transporte público, el transporte privado pueda hacer el uso en las mejores de las condiciones.

EL 'JARDÍN DE LAS DELICIAS'

Una actuación que forma parte de la "actualización" del programa 'Jardín de las Delicias', con el que el Ayuntamiento de Valladolid está impulsando una transformación conjunta de este entorno del barrio mediante otras dos actuaciones complementarias como la mejora del entorno escolar de la Plaza del Carmen, y la reurbanización de la calle Carmelo, que comenzará en 15 días, y la avenida de Segovia.

La actuación permitirá además avanzar en la mejora peatonal, al ofrecer una alternativa de estacionamiento próxima que compense la reorganización del espacio público prevista en esta zona.

En cuanto al resto de la parcela donde se ubican los talleres de Renfe, Carnero ha incidido en su deseo de que la Sociedad Alta Velocidad siguiera trabajando en este sentido y que estuviera "a disposición" de un proceso urbanizador "tan importante" para la ciudad, para finalizar lamentando su disolución que el Consistorio tiene impugnada en los juzgados.