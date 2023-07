El DJ Martin Garrix reúne a más de 10.000 personas en su concierto de Simancas (Valladolid)

VALLADOLID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El DJ Martín Garrix reunió la noche de este viernes a más de 10.000 personas en un concierto en las instalaciones deportivas de 'Los Pinos', en el municipio vallisoletano de Simancas, y con el que presentó su 'World Tour 2023' en España.

'Won't Let You Go', 'Matisse y Sadko', 'Diamonds', 'In The Name Of Love' y 'Scared To Be Lonely' fueron algunos de los temas que sonaron a lo largo de la hora y media que duró su actuación, según ha detallad la productora del concierto en un comunicado recogido por Europa Press.

Garrix combinó su selección musical con una producción audiovisual y tecnológica sobre el escenario con su 'Cruz de Led', pantallas de led sobre las que se emitían constantes visuales, láser, efectos de fuego, acompañado de un sistema de sonido, según informa el Ayuntamiento de Simancas a través de un comunicado remitida a Europa Press.

La cita con Martín Garrix se produjo tras las actuaciones de los Dj Albert Novo, Hajj, cuyo sonido se caracteriza por adoptar todas las derivaciones del género house. El testigo lo tomaron Brian Cross, Abel Ramos y Justin Mylo hasta las 00.00 horas, cuando apareció Garrix en el escenario de Simancas, Villa de la Música,

tras una cruz de led.

Tras la actuación de Garrix, la fiesta continuó con Brooks, DJ y productor neerlandés orientado al future house y al progressive house; y Javi Reina, con un estilo musical derivado del house (electro, progressive...).

Su sesión fue el cierre de la edición 2023 de Simancas Villa de la Música, producida por el Ayuntamiento del municipio y Pandora Producciones.