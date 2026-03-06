Doce expertos defenderán la candidatura de Burgos a la Capital Europea de la Cultura frente a ocho propuestas

Blanca Carpintero (PSOE), Andrea Ballesteros (PP), la alcaldesa Cristina Ayala y Marta Alegría (Vox). - EUROPA PRESS

BURGOS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado este viernes la delegación oficial de doce expertos que defenderá este lunes en el Ministerio la candidatura de la ciudad para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 frente a ocho propuestas más.

Es la primera criba a la que se enfrenta Burgos que compite con Granada, Las Palmas, Palma de Mallorca, Cáceres, Jerez de la Frontera, Toledo, Oviedo y Potríes (Valencia). La delegación burgalesa para la cita en Madrid es un reflejo de la "diversidad cultural, científica y social" de la ciudad, en palabras de la regidora.

Entre los doce nombres destacan figuras como María Elena Antolín, vicepresidenta de la CEOE; María Martinón Torres, directora del CENIEH; el investigador del CSIC Carlos Briones; y el responsable de ProBurgos, Alejandro Sarmiento, un grupo que representa "el alma" del proyecto, según ha definido la alcaldesa.

El equipo se completa con perfiles vinculados a la creación y la gestión, como la coordinadora artística Berta Balbás; el actor Baitiar Calleja; el escultor Óscar Martín; la sumiller Alba Nelly Rosso; y la directora de la Escuela de Teatro, María Burgos.

También destaca la presencia de José María Yudego, cuya participación busca poner el foco en la accesibilidad. Burgos abre el lunes el turno de presentaciones, compartiendo jornada con Cáceres. El martes día 10 será el turno de Granada, Jerez de la Frontera y Las Palmas de Gran Canaria; el miércoles 11 comparecerán Oviedo y Palma; y cerrarán el jueves 12 Potries y Toledo.

El jurado está compuesto por diez expertos (ocho internacionales y dos nacionales como Pablo Berasategui y Teresa Badía) y evaluará los proyectos bajo seis criterios: "dimensión europea, calidad artística, participación ciudadana, impacto social, viabilidad y legado a largo plazo", ha detallado Ayala. El veredicto sobre qué ciudades pasan el primer corte se conocerá el viernes 13 de marzo.

En la presentación, la alcaldesa ha puesto de manifiesto la "unidad política", como se refleja en el hecho de que durante la presentación ha estado acompañada por las concejalas Blanca Carpintero (PSOE), Andrea Ballesteros (PP) y Marta Alegría (Vox), "tres ediles que han ostentado la responsabilidad de la cartera de Cultura" en distintas etapas.

En este sentido, Carpintero ha reiterado el apoyo de su grupo a un "proyecto de ciudad" que no debe ser "patrimonializado por lo político". Por su parte, Marta Alegría ha destacado la "vocación de permanencia de la estrategia cultural", independientemente del resultado.

La decisión definitiva sobre qué ciudad española ostentará la capitalidad en 2031 -ejercicio que España compartirá con Malta- se adoptará en el mes de diciembre.