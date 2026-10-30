El documental 'Isla indómita', sobre la fotógrafa palentina Piedad Isla, inicia su recorrido en las salas de cine.

PALENCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El largometraje documental 'Isla indómita', dirigido por Pablo García Sanz y producido por el palentino Miguel Sánchez González, ha iniciado su andadura en las salas de cine con una propuesta que profundiza en la figura de la fotógrafa y etnóloga Piedad Isla (1926-2009). La obra construye una aproximación a la trayectoria de la autora a partir de sus imágenes, testimonios de personas que compartieron su vida y el legado material e inmaterial que dejó en la Montaña Palentina.

El realizador, Pablo García Sanz, destaca que este trabajo constituye una de sus creaciones más personales tras adentrarse en la trayectoria de una mujer adelantada a su tiempo. Asimismo, apunta que el filme propone un recorrido por el patrimonio y la memoria colectiva: "Adentrarme en la vida de la fotógrafa Piedad Isla ha sido un viaje apasionante y he valorado aún más no solo la importancia de conocer y reconocer el legado de nuestros antepasados sino también de cuidar y proteger nuestro entorno natural".

El circuito comercial arrancará de la mano de la distribuidora ConUnPack con una presentación en Madrid este jueves, 5 de noviembre, a las 19.30 horas en el Círculo de Bellas Artes, con un coloquio que contará con la participación del director, dibujante y escritor José María Pérez 'Peridis' y del presidente de la Fundación Piedad Isla, Esteban Sainz, con la moderación de la periodista Sonia Frías. La cinta llegará de forma simultánea ese día a los cines de Palencia y Valladolid, para extenderse con posterioridad durante noviembre y diciembre por salas de Burgos, Salamanca y Ávila.

La producción ha incorporado aportaciones de expertos de las artes visuales y la fotografía como Isabel Coixet, Publio López Mondéjar, María de los Santos García Felguera, Juan Manuel Castro Prieto o José Manuel Navia, además de testimonios vecinales vinculados al entorno natal de la creadora. Asimismo, el montaje ha reunido material de archivo exclusivo rodado por la propia palentina Piedad Isla en formato súper 8 y registros de entrevistas concedidas por la fotógrafa en distintas etapas de su carrera.

La película representa el tercer largometraje conjunto desarrollado por las productoras castellanas y leonesas Visual Creative y Plan Secreto, tras proyectos previos como '¡FOLK! Una mirada a la música tradicional' y 'Comuneros'.

El proyecto ha contado con el respaldo de la Fundación Piedad Isla & Juan Torres, la ayuda de la Junta de Castilla y León, el patrocinio de la Diputación de Palencia y de los consistorios de Cervera de Pisuerga (Palencia), Palencia y Valladolid, junto a la colaboración de CyLTV.