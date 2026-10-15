El Domund llega a Valladolid para apoyar la labor de los 122 misioneros de la Archidiócesis desplegados en 40 países

Jesús Fernández Lubiano (i) y Javier Carlos Gómez, antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Domund, la campaña "más emblemática, consolidada, potente, querida y aceptada de la Iglesia", cumple cien años este domingo, 18 de octubre, con el objetivo de recabar "apoyo económico" para los misioneros que, en el caso de la Archidiócesis de Valladolid, son un total de 122 desplegados en 40 países del mundo donde "dan testimonio de su fe con trabajo y predicación".

Llega con el lema 'Uno en cristo, unidos en la misión' que es, precisamente, el del pontificado del Papa León XIV, y hace referencia a la "unidad de la Iglesia" vital para que el "mundo pueda creer", según ha señalado durante la presentación de la campaña el vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, que, junto al delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez, han dado detalles de la misma.

"Será una oportunidad para avivar en nosotros la llamada que hace Jesús a la Iglesia para anunciar el Evangelio y para dar gracias a los misioneros, acompañar su labor con nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra oración y también nuestra ayuda económica, porque también necesitan los medios necesarios para anunciar el Evangelio", ha resumido Fernández Lubiano.

El Domund recaudó en Valladolid el pasado año 233.536,78 euros, ha precisado del Delegado de Misiones, a los que hay que añadir otras tres campañas, la de Vocaciones, con un total de 61.723,11 euros y la de Infancia, que aportó 78.650,02 euros.

"En total, sin gastos -2.860,18 euros-, se ha puesto a disposición de las misiones la cantidad de 373.909,92 euros", ha matizado Javier Carlos Gómez que ha desglosado los ingresos del Domund por su procedencia.

Según los datos de Obras Misionales Pontificias (OMP) de Valladolid que ha citado el delegado de Misiones, el desglose de los ingresos de la última edición del Domund procede principalmente de las aportaciones en parroquias, que han alcanzado los 108.094,85 euros, seguidas de otros donativos con 59.618,82 euros y de las herencias recibidas, que han sumado 51.535,23 euros. Asimismo, las colectas en colegios han aportado 15.005,28 euros y los ingresos varios han supuesto 1.069,02 euros.

Actualmente, la diócesis vallisoletana cuenta con 122 misioneros repartidos en 40 países, con especial presencia en Venezuela (once), Perú (nueve), Brasil (nueve) y México (ocho). Del total de efectivos, 67 son varones y 55 mujeres, pertenecientes en su mayoría a congregaciones religiosas y con una media de edad que ronda los 70 años, ha añadido el Delegado que ha reconocido que, cada vez son menos y más mayores, consecuencia de la situación en la que se encuentra la vocación "en estos momentos".

"Agradecemos a todos el apoyo que han prestado con su colaboración a la realidad misionera de la Iglesia. Todos sabemos que es mucho el trabajo que aquí tenemos que realizar, Estamos pero no podemos olvidarnos del trabajo que realizan nuestros misioneros en otros lugares del mundo", ha zanjado.

Durante la presentación de la campaña se ha hecho referencia a la figura del mayorgano Santo Toribio de Mogrovejo, sacerdote, arzobispo y misionero católico español que desempeñó como segundo arzobispo de Lima y organizador de la Iglesia en el virreinato del Perú.