Dos adultos y dos menores intoxicados por humo en un incendio en una vivienda de Segovia

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SEGOVIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos adultos y dos menores han resultado intoxicados por humo en un incendio declarado este viernes en una vivienda situada en el número 11 de la calle del Romero, en Segovia capital.

El incendio se ha originado en la cocina del inmueble, donde se han registrado llamas, según la información facilitada al Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 15.50 horas y se ha trasladado a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Segovia.

Una vez en el lugar, la Policía Local ha solicitado asistencia sanitaria para dos adultos y dos menores afectados por inhalación de humo, por lo que se ha dado aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl.