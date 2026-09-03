Dos campañas promoverán el ocio responsable y saludable entre jóvenes durante las fiestas de San Lorenzo de Valladolid

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid pondrá en marcha durnte las fiestas de la ciudad sendas campañas en las que concienciará a los jóvenes sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas y promover el ocio saludable.

Así, por un lado, la campaña 'En el mundo real no hay vida extra' utiliza códigos visuales vinculados al universo digital y los videojuegos para concienciar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y otras drogas. Por otra parte, el Consejo Local de la Juventud distribuirá agua gratuita durante tres jornadas del Lorencito Fest dentro de la acción 'No seas aguafiestas'.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha presentado estas iniciativas dirigidas especialmente a la población joven con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

La primera de las iniciativas, 'En el mundo real no hay vida extra', parte de una realidad vinculada a las fiestas de Valladolid: el incremento de la movilidad nocturna y del consumo de alcohol durante unas jornadas que concentran una elevada participación ciudadana.

Ante esta situación, la Concejalía de Juventud pone en marcha una campaña de comunicación que busca promover una movilidad segura y fomentar alternativas de transporte responsables.

LENGUAJE VISUAL

La propuesta utiliza un lenguaje visual inspirado en el universo digital y la cultura del videojuego, códigos reconocibles para las nuevas generaciones, con el objetivo de acercar el mensaje institucional a su realidad cotidiana.

El recurso pretende favorecer la identificación y el recuerdo del mensaje sin trivializar los riesgos asociados a la conducción después de consumir alcohol u otras drogas.

La campaña pretende provocar una reflexión inmediata a través de un mensaje sencillo y fácilmente reconocible: a diferencia de los videojuegos, en la vida real no existe la posibilidad de reiniciar una partida ni de recuperar una vida después de una decisión equivocada.

El objetivo general es promover una movilidad segura durante la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, reduciendo la conducción bajo los efectos del alcohol y otras drogas y fomentando el uso de alternativas de transporte seguras y accesibles.

Además, busca sensibilizar sobre los riesgos reales de conducir después de haber consumido, favorecer la planificación del regreso antes de comenzar la noche, dar visibilidad a las alternativas de transporte disponibles y acercar la comunicación institucional a la población joven mediante códigos visuales actuales.

La iniciativa estará disponible desde este jueves en los mupis digitales municipales, las redes sociales del Ayuntamiento de Valladolid y las marquesinas de autobús. En concreto, la campaña en marquesinas se distribuirá en diferentes puntos de la ciudad, con presencia en las zonas de centro, Puente Colgante, La Rubia, Rondilla, Delicias, Pajarillos y La Victoria, con el objetivo de alcanzar el mayor número de espacios y públicos posibles en función de la disponibilidad de los soportes.

AGUA GRATUITA

Junto a esta campaña, la Concejalía de Juventud, en colaboración con el Consejo Local de la Juventud de Valladolid, ha presentado la acción 'No seas aguafiestas', una iniciativa de promoción de hábitos saludables y prevención que se desarrollará durante la celebración del 'Lorencito Fest'.

Las fiestas reúnen durante varias jornadas a un elevado número de personas jóvenes, que pueden permanecer durante horas en espacios festivos, con temperaturas todavía elevadas en el mes de septiembre, y realizar un consumo prolongado de bebidas.

En este contexto, mantener una adecuada hidratación constituye una medida sencilla de prevención y autocuidado. Por este motivo, durante tres jornadas del 'Lorencito Fest' se facilitarán botellas de agua de manera gratuita a las personas asistentes que las soliciten en las barras habilitadas por la organización.

La acción se distribuirán gratuitamente botellas de agua en las barras y se llevará a cabo la campaña de sensibilización sobre hidratción y hábitos de ocio saludable el sábado 5 de septiembre de 22.00 a 4.00 horas; el martes 8 de 19.00 a 1.00 y el sábado 12 de 22.00 a 4.00 horas.

La distribución de agua estará acompañada de mensajes de información y sensibilización sobre la importancia de hidratarse adecuadamente a lo largo de la noche y de incorporar el consumo de agua como una práctica habitual dentro del ocio nocturno y festivo.

La concejala de Juventud, Carolina del Bosque, ha señalado que con estas dos iniciativas se pretende que la prevención forme parte también de las fiestas y del ocio de los jóvenes, "pero haciéndolo desde un lenguaje cercano, directo y adaptado a su realidad".

"Queremos recordar que disfrutar de las fiestas y divertirse es perfectamente compatible con hacerlo de una manera responsable, planificando la vuelta a casa, evitando conducir si se ha consumido alcohol u otras drogas y cuidando también de nosotros mismos y de quienes nos acompañan", ha apuntado.

Del Bosque ha subrayado, además, que la campaña 'En el mundo real no hay vida extra' busca lanzar un mensaje "muy sencillo pero muy importante", que en la vida real no se puede "reiniciar la partida ni recuperar una vida" y por eso es importante, antes de comenzar la noche, pensar cómo se va a volver a casa.

Respecto a la acción 'No seas aguafiestas', ha puesto en valor la colaboración con el Consejo Local de la Juventud y ha señalado que "facilitar agua de manera gratuita en el propio espacio de ocio es una medida sencilla, pero también una forma de acercar la prevención a los jóvenes y recordarles que hidratarse y cuidarse también forma parte de disfrutar de las fiestas".

Con esta iniciativa, la Concejalía de Juventud y el Consejo Local de la Juventud de Valladolid refuerzan su colaboración para acercar los mensajes de prevención y promoción de la salud a los propios espacios de ocio juvenil, facilitando herramientas sencillas que permitan disfrutar de las fiestas de una manera más saludable y responsable.