Dos clásicos del cine mudo alemán se proyectarán este miércoles y jueves en Casa Botines Gaudí de León

Cartel del ciclo de cine mudo de la Casa Botines Gaudí de León. - CASA BOTINES

LEÓN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí de León acogerá este miércoles y jueves, 9 y 10 de septiembre, a las 19.00 horas, un ciclo de cine mudo que cuenta con dos obras "fundamentales" del cine de la República de Weimar.

El ciclo, organizado por la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) y la Filmoteca de Castilla y León con el apoyo del Goethe-Institut, comenzará con la proyección de 'Berlín, sinfonía de una gran ciudad' (1927), del director de cine Walter Ruttmann.

Con inspiración en las técnicas de montaje del cineasta soviético Dziga Vertov, Ruttmann realizó la cinta para la que contó con los mejores fotógrafos alemanes de la época. Estos aspectos le convirtieron en un referente del género de "sinfonías de ciudades" y del cine de vanguardia de los años 20 del siglo pasado.

La protagonista de la segunda jornada será el largometraje 'La caja de Pandora' (1929), del director G. W. Pabst, quien encumbró a la actriz estadounidense Louise Brooks.

Tras su estreno en Alemania, los críticos rechazaron la película por considerarla una "parodia" de las obras de Wedekind, acusando al director de hacer una versión escandalosa que mostraba a Lulú como "una devoradora de hombres".

Esta película se proyectó en diversos países con metrajes diferentes según los cortes de censura de cada lugar, y ha llegado a la actualidad como una obra de culto del expresionismo alemán.

Ambas sesiones comenzarán a las 19.00 horas en la sala semisótano de Casa Botines, con entrada gratuita por la puerta principal del museo hasta completar el aforo.