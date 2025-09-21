Dos colisiones por alcance en Briviesca (Burgos) provocan varios kilómetros de retenciones

BURGOS, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos colisiones por alcance que se han registrado este domingo en el kilómetro 28 de la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Briviesca, sentido Burgos, han provocado varios kilómetros de retenciones, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido a las 17.44 horas una llamada que avisaba de dos colisiones por alcance, una de dos turismos y otra de una furgoneta y un turismo, en el mencionado punto kilométrico. Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria para atender a un varón de 32 años herido leve.

El 112 ha informado a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.