VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

Una de las acusadas se fió de él porque le consideraba su "padrastro" y otro porque le tenía como un "hermano mayor", de ahí que tanto Marina R. como Marian L, respectivamente, no pusieran en su día reparo alguno cuando el también rumano Florinel M.C. les propuso constituir sendas mercantiles a su nombre cuyas cuentas bancarias sólo manejaría a su antojo el aludido, quien de esta forma pretendía ocultar la deuda que tenía contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social y que le hubiera impedido seguir prestando trabajos agrícolas para distintas bodegas en Valladolid.

Aunque estas tres personas, junto con la también rumana Florenta V, comparten banquillo en el juicio que ha quedado este viernes visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid, donde responden por delito de fraude a la Seguridad Social por concertarse para tal fin mediante la creación de un "entramado" de empresas, Florinel M.C. ha sido señalado por Marina y Marian como el supuesto ideólogo de la constitución de sociedades mercantiles 'pantalla' en las que puso al frente a amigos o trabajadores de su entorno para mantenerse en la sombra, ocultando así su deuda, mientras él se embolsaba los ingresos de las bodegas por labores de recogida de uva.

Así, una de las acusadas, Marina R, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que fue Florinel, pareja de su madre, quien le propuso constituir a su nombre una empresa de cuya dirección y gestión completa se encargaría él, tanto en lo concerniente a la contratación de temporeros, como de los cobros de las cantidades abonadas por las embotelladoras y la llevanza de la contabilidad. "Confíe en él porque era mi padrastro. Yo no gestioné nada y como muchas veces ni siquiera me pagaba pues decidí al final cerrar la empresa", ha indicado Marina, quien ha apuntado que no fue hasta mucho tiempo después cuando la Inspección de Trabajo se puso en contacto con ella y descubrió que arrastraba una deuda con la Seguridad Social.

La acusada, al igual de lo que luego ha coincidido el también acusado Marian L, ha añadido que la cuenta que en su día abrió ligada a su mercantil también la manejaba Florinel, sin que ella hubiera llegado a disponer en momento alguno de los fondos recibidos en ella y procedentes de las bodegas por los servicios prestados de recogida de uva.

Por ello, tanto Marina como Marian sostienen que para nada participaron en las transferencias registradas entre las cuentas de sus mercantiles y la del Florinel, a quien incluso Marina llegó a denunciar, como así ha explicado, tras descubrir que había puesto un coche a su nombre y empezaron a llegarle numerosas multas de tráfico. "Deposité toda mi confianza en él y me engañó", ha recriminado la acusada a su compañero de banquillo.

En la misma línea, el también imputado Marian L. ha recordado que llegó a Valladolid en agosto de 2019 y empezó ya a trabajar para Florinel en labores agrícolas, hasta que este último le advirtió de que para seguir con él debería constituir una empresa a su nombre. "Le consideraba como un hermano mayor", ha justificado Marian para dar credibilidad al hecho de que aceptara la propuesta pese a que la mercantil fue gestionada en su totalidad por Florinel, quien el día de la creación de la sociedad, en noviembre de 20220, le acompañó a la asesoría laboral e intervino en su nombre porque desconocía por completo el castellano.

"YO ERA PRESA FÁCIL"

"Todo lo manejaba Florinel. Yo era el titular de la empresa pero seguía trabajando en el campo, de 07.30 a 16.00 horas, y la cuenta del banco también la gestionaba él, ya que era el único que tenía la clave y la aplicación en el teléfono móvil", ha mantenido Marian, desconocedor, según su versión, del trasiego de transferencias entre su cuenta y otra de la que era titular en exclusiva Florinel. "Me eligió porque era presa fácil debido a que no conocía nada de castellano", ha reprochado el acusado.

Sin embargo, Florinel y la también acusada, Florenta V, otra de las personas que figura como titular de una mercantil, han achacado los impagos a la Seguridad Social en las exiguas cantidades que las bodegas les abonaban por los trabajos agrícolas realizados. El primero de ellos ha negado que utilizara al resto de encausados como personas de paja al frente de las sociedades para eludir su deuda con la T.G.S.S. y ha asegurado que, con el fin de hacerles un favor, se limitó a asesorar a sus compañeros de banquillo debido al conocimiento del idioma y de los entresijos de las labores de campo que pretendían realizar.

El supuesto 'cabecilla' ha insistido en que la situación iba muy bien hasta que no se pudo seguir afrontando las cuotas de los trabajadores y empezó a engordar la deuda con la S.S. "Mi trabajo de autónomo me ha llevado a la ruina total. He conseguido pagar lo que debía a los trabajadores pero todavía debo seis meses de alquiler de mi piso", ha apuntado Florinel, quien asegura que no podía imaginar que su decisión de dejar de ser trabajador por cuenta ajena, como peón agrícola de la bodega Marqués de Riscal, para convertirse en autónomo y empresario, le llevaría a su actual situación. "Intenté arreglar la situación con la Seguridad Social, incluso me ofrecí a pagar a plazos la deuda, pero ni siquiera pudo pagar la primera cuota", ha concluido Florinel.

Pese a la versión exculpatoria de unos y otros, para quienes sus defensas solicitan un fallo absolutorio--en caso de condena piden al tribunal que aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas--, el fiscal del caso ha decidido mantener las peticiones de condena para todos ellos, a razón de seis años y medio de cárcel y multa de 303.600 euros para Florinel--además del delito de fraude a la Seguridad Social le imputa otro de falsedad en documento oficial--y tres años y nueve meses de privación de libertad y 300.000 euros de multa para el resto.

Por su parte, la acusación particular, en representación de la T.G.S.S, solicita penas mayores pero, en cambio, ha retirado los cargos por la falsedad continuada para Marina y Marian. En su caso, sitúa la deuda contraída en un total de 131.075 euros, incluidos recargos e intereses.

-. Firma: AEC .-

aludido

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS)