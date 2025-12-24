Dos detenidas en Valladolid por robar nueve gafas valoradas en 1.190 euros con una bolsa forrada en aluminio

VALLADOLID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de hurto tras ser sorprendidas en un establecimiento comercial con nueve pares de gafas sustraídas, valoradas en 1.190,69 euros, según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 22 de diciembre, cuando se solicitó una patrulla hasta un comercio de la ciudad, donde el vigilante de seguridad mantenía retenidas a dos mujeres por un presunto robo. El empleado explicó que había observado a ambas introducir diversos productos en una bolsa que no pertenecía al local y abandonar el establecimiento sin abonarlos ni activar los sistemas de alarma.

Al interceptarlas, el vigilante comprobó que la bolsa estaba forrada interiormente con papel de aluminio, un método habitualmente empleado para evitar la detección por los arcos de seguridad. Tras la llegada de los agentes, las dos mujeres fueron detenidas y trasladadas a dependencias policiales.

Los efectos recuperados, nueve gafas de distintas marcas, fueron devueltos al establecimiento a disposición de la autoridad judicial. Tras pasar a disposición del juzgado de guardia, las detenidas quedaron en libertad.