Dos detenidos y 15 identificados en Valladolid tras la contrarreloj de la Vuelta

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales (2d), habla con los manifestantes durante la 18ª etapa de la Vuelta a España, a 11 de septiembre de 2025, en Valladolid. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y Municipal han detenido a dos personas e identificado a otras 15 en dos intentos de invasión del recorrido durante la celebración de la contrarreloj de la Vuelta a España en Valladolid.

En concreto, y según ha confirmado a Europa Press el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, las detenciones se han producido en las inmediaciones de la Plaza de la Universidad, mientras que se ha identificado a otras 15 personas, que han sido propuestas para sanción, en el Paseo Zorrilla.

Canales se ha mostrado "moderadamente satisfecho" tras la celebración de la crono, si bien ha reconocido que hubiera gustado "a todos" la ausencia de incidentes. "Ha habido dos. Pero bueno, moderadamente satisfecho en cuanto que no ha habido ningún accidente y la prueba se ha podido disputar. Los manifestantes se han podido manifestar y supongo que no todos estamos contentos, pero bueno, hay un alto grado de satisfacción", ha resumido.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno cree que se ha actuado con "rapidez" en esos dos incidentes tras un despliegue de efectivos que ha superado el medio millar. Sobre los dos detenidos, ha señalado que se encuentran en dependencias policiales y que se pondrá "en libertad tan pronto como acudan sus abogados". "No hay ninguna intención de mantenerlos detenidos, sino ponerlos en libertad con las garantías de que han sido asistidos por sus letrados. Y la última comunicación que he tenido es que estaban esperando a que comparecieran los letrados de los detenidos, para ponerles inmediatamente en libertad", ha concluido.