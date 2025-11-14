Dos detenidos por agredir y dejar semiinsconciente a un varón en Peñafiel (Valladolid)

PEÑAFIEL (VALLADOLID), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a dos hombres, de nacionalidad extranjera, por la presunta agresión a otro varón al que dejaron semiinconsciente en la vía pública en Peñafiel (Valladolid).

Los hechos ocurrieron sobre las 22.10 horas del día 12 de noviembre, cuando la Guardia Civil recibió aviso de una pelea entre tres hombres en una calle de la localidad de Peñafiel, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Peñafiel y una patrulla de la Guardia Civil y, a su llegada, los agentes observaron a una multitud rodeando a un hombre tendido en el suelo, semiinconsciente y con sangre alrededor.

Tras entrevistarse con varios testigos, estos manifestaron que la víctima había sido agredida por otros dos hombres, quienes le propinaron varias patadas en la cabeza y en el cuerpo. Uno de los testigos aportó además un vídeo en el que se apreciaba claramente la agresión.

La Policía Local informó a la patrulla de la Guardia Civil que tenía retenidos a dos individuos que podrían ser los supuestos autores del delito. Tras realizar las gestiones oportunas y comprobar con los testigos la identidad de los agresores, se procedió a la detención de los dos hombres por un delito de lesiones.

La Guardia Civil instruye las diligencias que, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del juzgado de guardia de Valladolid.