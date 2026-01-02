Dos detenidos tras allanar una vivienda en Nava del Rey (Valladolid)

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil en Nava del Rey (Valladolid). - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones, de nacionalidad extranjera, en la localidad de Nava del Rey (Valladolid) como presuntos autores de un presunto delito de allanamiento de morada después de ser sorprendidos en el interior de una vivienda a la que habrían accedido tras forzar la entrada.

La Central Operativa de Servicios (062), tras recibir aviso, alertó a una patrulla de la Guardia Civil para desplazarse a una vivienda de la localidad ante un posible robo, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

A su llegada, los agentes fueron recibidos por la propietaria, quien manifestó haber encontrado el candado de acceso roto y no haberse atrevido a entrar sola en la vivienda, cuya puerta estaba bloqueada desde el interior con una tabla colocada de forma intencionada.

Tras varios empujones, los agentes lograron franquear la entrada y comenzaron la inspección del inmueble. En la primera planta no se hallaron indicios relevantes, pero al dirigirse a la segunda planta escucharon pasos.

En ese momento, apareció un individuo al que se detuvo y quien al ser preguntado por si había más personas en la vivienda, indicó que otra persona se encontraba en otra habitación. Posteriormente, los agentes localizaron allí a un segundo individuo tumbado sobre un colchón, al que igualmente se le ordenó salir y se detuvo.

Debido a las limitaciones operativas dentro del inmueble, los agentes salieron al exterior con los dos detenidos y solicitaron apoyo para completar el registro.

Tras la llegada de una segunda patrulla, se realizó una inspección completa de la vivienda, sin localizar a más personas. Además, en compañía de los propietarios, se hallaron en la segunda planta una maleta con ropa, una mochila negra con prendas y una bolsa con alimentos, ninguno de ellos reconocido como propio por los dueños del inmueble.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias que junto a los detenidos fueron puesta a disposición de la autoridad Judicial.