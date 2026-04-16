Dos detenidos en Burgos por romper la nariz y la mandíbula a otro en una paliza en Las Llanas

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

BURGOS 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes como presuntos responsables de una pelea hace un mes en la vía pública, en la zona de ocio conocida como Las Llanas, en el centro de la ciudad de Burgos, durante la que causaron graves fracturas a otro joven, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La investigación policial llevada a cabo ha permitido esclarecer los hechos y la autoría de la agresión registrada durante la madrugada del 14 de marzo, hace más de un mes, cuando un grupo de entre tres y cuatro jóvenes acometían violentamente en las Llanas a otro grupo similar.

Según consta en la denuncia formulada en sede policial, uno de los jóvenes--todos tenían edades que rondan los 20 años--cayó al suelo fruto de los golpes recibidos y continuó recibiendo más puñetazos y patadas que le provocaron una profusa hemorragia.

Las dotaciones policiales que acudieron de forma inmediata tras ser comisionadas atendieron al herido y tomaron los primeros datos y detalles del suceso, identificando tanto a la víctima como a varios testigos. Ante la consideración de las heridas que presentaba el agredido, el personal sanitario que lo atendió 'in situ' decidió su traslado al Hospital Universitario de Burgos HUBU, donde permaneció ingresado durante las primeras horas. Posteriormente y ante un diagnóstico médico de fracturas en nariz y mandíbula, debió ser intervenido quirúrgicamente.

Un mes después, los investigadores de la Policía Nacional han logrado identificar a tres jóvenes como responsables del acometimiento violento, procediendo a la detención de dos de ellos. La Autoridad Judicial ha dictado medidas cautelares de prohibición de acercamiento y comunicación de los investigados respecto de la víctima.