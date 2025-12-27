Dos detenidos por hurtar productos valorados en 85 euros en un supermercado de Valladolid

Detenidos dos hombres por hurtar jamón, chocolate y una botella de pacharán en un supermercado de Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores del hurto de siete paquetes de jamón, tres tabletas de chocolate y una botella de pacharán, todo ello valorado en más de 85 euros, en un supermercado del barrio de las Delicias.

Los dos hombres eran conocidos por los agentes por otras intervenciones, ya que durante las últimas semanas, habían sido identificados por los responsables de distintos establecimientos del mencionado barrio como autores habituales de sustracciones de productos alimenticios y de higiene.

Los detenidos adoptaban, además, una actitud "intimidatoria y vejatoria" hacia las empleadas cuando eran descubiertos, han explicado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Según los testimonios recabados, los varones proferían insultos, escupían a las trabajadoras y realizaban gestos obscenos, lo que generaba una situación de hostigamiento continuado.

El pasado lunes, alrededor de las 19.30 horas, dos agentes que patrullaban de paisano en un vehículo policial sin distintivos observaron a los dos individuos mientras caminaban por la calle San José de Calasanz en dirección a la calle Olmedo.

Uno de ellos portaba una bolsa de plástico abultada, mientras el otro consumía una lata de cerveza. Fue entonces cuando los agentes procedieron a interceptarlos y, aunque uno de los varones acató las indicaciones, el otro intentó huir con la bolsa, si bien fue retenido por un agente, que solicitó apoyo inmediato.

Preguntados por los efectos que portaban, los individuos manifestaron que un hombre se los había entregado para que pudieran comer.

No obstante, los agentes, conocedores de su implicación en diversos delitos contra el patrimonio, realizaron gestiones con varios supermercados de la zona mientras los sospechosos permanecían bajo custodia.

Por el tipo de productos, la cantidad y la reiteración de los hechos, los agentes realizaron diferentes indagaciones a través de las cuales pudieron determinar que los artículos sustraídos estaban destinados a su posterior venta para la adquisición de sustancias estupefacientes.

Tras contactar con la encargada de uno de los supermercados afectados, esta reconoció los productos como propiedad del establecimiento.

Además, en el visionado conjunto de las cámaras de seguridad se pudo observar a los dos individuos en el momento en el que sustraían diversos artículos, los ocultaban bajo su ropa y abandonaban el local sin abonar su importe.

Los efectos recuperados consistían en siete paquetes de jamón, tres tabletas de chocolate y una botella de pacharán, todo ello valorado en más de 85 euros.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos varones y a su traslado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas. Una vez finalizado el atestado, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, que decretó su libertad.