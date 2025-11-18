Dos detenidos tras intentar robar en un 'súper' de Valladolid armados con una pistola de gas

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal han detenido en Valladolid a dos individuos, uno de ellos armado con una pistola de gas, por intentar robar en un supermercado de la capital, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron durante la tarde de este lunes cuando un agente de Policía Nacional de paisano, en labores de patrulla para evitar la comisión de delitos, acudió a un establecimiento de Valladolid donde, al parecer, un hombre había mostrado un arma de fuego a una de las empleadas.

Al lugar acudió también una dotación de la Policía Municipal uniformada, que había sido comisionada por su sala operativa por los mismos hechos. Cuando los policías llegaron al local, se entrevistaron con un responsable del mismo y con una empleada, que les relataron cómo dos jóvenes habían accedido al supermercado, y cuando estaban en la línea de cajas, uno de ellos había mostrado a la empleada por debajo de su camiseta en la cintura, lo que parecía ser una pistola negra.

Justo en ese momento, pasó por la vía pública una ambulancia con las sirenas acústicas, por lo que ambos hombres se asustaron y abandonaron precipitadamente el local, quedando la empleada en un estado de gran nerviosismo y con mucho miedo por si volvieran a entrar los dos varones.

Los agentes procedieron al visionado de las imágenes que habían recogido las cámaras de seguridad del establecimiento en las que se veía perfectamente a los dos jóvenes y cómo uno de ellos mostraba la pistola. Cuando los agentes salieron del establecimiento y se disponían a transmitir a través de la malla policial las características de los dos hombres, los vieron salir de un local próximo.

Los agentes les conminaron para que se detuvieran pero ambos salieron a la carrera, por lo que se inició una persecución a pie, que culminó cuando los policías alcanzaron a los dos jóvenes y procedieron a su inmovilización, pese a la fuerte resistencia que plantearon ambos.

A uno de los dos individuos se le intervino en ese momento una pistola de balines de gas, y por todo esto los agentes procedieron a la detención y traslado de ambos sujetos a dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría Provincial de Valladolid. Una vez allí, los investigadores de la Policía Nacional han seguido con el trámite de las diligencias policiales, dándose por concluidas con la imputación de ambos jóvenes como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.