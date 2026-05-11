Dos detenidos y un investigado por estafar 4.200 euros a una persona mayor en la Vega del Tuerto (León)

La Guardia Civil ha detenido a dos varones e investigado a otro por estafar 4.200 euros a una persona de avanzada edad en la Vega del Tuerto. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones e investiga a un tercero, dos con residencia en León y uno en Madrid, como presuntos autores de una estafa efectuada desde un cajero automático a una persona de avanzada edad, a la que retiraron de su cuenta corriente 4.200 euros ante su vulnerabilidad y por medio de engaño en la Vega del Tuerto (León).

La víctima expuso en la denuncia interpuesta que el día de los hechos se personó en su domicilio un varón que dijo ser representante de una empresa financiera y le explicó que debía dos recibos de una compra que tenía financiada a un comercial de ventas por catálogo que se había personado unos meses antes en su casa, al cual le había comprado dos productos.

El citado "representante" le transmitió a la víctima que podía realizar un pago único y quitarse los recibos de la financiación y así ahorrarse dinero, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido, por medio de engaño, logró embaucar a la víctima para acceder a su cuenta bancaria, así como para que lo acompañara a un cajero de una entidad bancaria de la localidad de La Bañeza (León) desde la cual el detenido realizo directamente dos extracciones físicas monetarias de su cuenta bancaria, así como dos trasferencias sin su consentimiento ni conocimiento. El importe total estafado ascendió a 4.200 euros.

Una vez iniciadas las investigaciones para el esclarecimiento de este delito por parte del Puesto Principal de La Bañeza los investigadores se percataron de que había varias personas implicadas en la materialización y consecución de la estafa por el 'modus operandi' utilizado.

Como resultado de la investigación se detuvo al supuesto autor que acompañó al denunciante hasta el cajero donde se retiró el dinero en efectivo y se realizaron las dos transferencias y al titular de la cuenta y administrador de la empresa donde fue destinado el dinero estafado. Además, se investigó a otra persona que el día de la estafa se presentó en el domicilio del perjudicado para ofertarle productos de catálogo como colchones.

Las diligencias instruidas y personas involucradas en los hechos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia.

La actuación se enmarca en el 'Plan Mayor de Seguridad', cuyo principal objetivo es la seguridad y protección de las personas mayores.