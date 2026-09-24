Dos detenidos y un investigado por sustraer productos del Banco de Alimentos de Palencia y venderlos en Parla

Investigación de la Guardia Civil por la sustracción de productos destinados al Banco de Alimentos de Palencia. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a dos personas como supuestas autoras de un delito de apropiación indebida de varios lotes de productos originalmente destinados al Banco de Alimentos de la capital palentina e investigado a una tercera persona por un delito de receptación.

Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno en Palencia recogido por Europa Press, esta investigación se inició en marzo de este año, después de que los trabajadores de la empresa denunciante detectaran que varios lotes de sus productos, valorados en más de 10.000 euro y originalmente destinados al Banco de Alimentos de Palencia, se comercializaban de forma fraudulenta en un establecimiento de Parla (Madrid).

Tras numerosas gestiones efectuadas en las provincias de Palencia y Madrid, los agentes identificaron y detuvieron a las dos personas que se apropiaron de dichos alimentos y que posteriormente vendieron a un tercero, para lo que utilizaron los propios vehículos del Banco de Alimentos.

Igualmente determinaron el destino final de la mercancía, así como la persona responsable del establecimiento, que fue investigado por un delito de receptación.