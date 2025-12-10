Dos detenidos tras una pelea con arma blanca en un local de ocio del vallisoletano barrio de Pajarillos

Archivo - Sucesos.- En libertad tras poner un machete en el cuello de su compañera de piso y amenazarla de muerte en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos varones, uno de ellos como presunto autor de un delito de lesiones y otro como presunto autor de un delito de amenazas graves, involucrados en una pelea con arma blanca en un establecimiento de ocio del barrio de Pajarillos.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 4.15 horas del pasado 8 de diciembre, cuando agentes del mencionado cuerpo policial fueron comisionados tras recibirse aviso de una pelea entre varios varones en la que uno de ellos podría haber utilizado una navaja.

El primer indicativo en llegar al lugar fue el de Policía Municipal, que observó a las partes ya separadas. De inmediato se personó también un indicativo de Policía Nacional, que procedió a entrevistarse con los implicados.

Según manifestaron dos de los varones, la discusión se inició dentro de un bar con otro hombre, quien intentó agredirles y al sujetarlo, este cayó al suelo y sufrió una brecha en la cabeza.

Posteriormente, ya en el exterior, el mismo individuo habría esgrimido una navaja contra ellos con intención de agredirles, aunque sin conseguirlo, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, el otro implicado declaró a los agentes que conocía a los dos varones y que, tras una discusión en el interior del bar, uno de ellos le golpeó en la cara, lo que provocó su caída y la herida sangrante en la cabeza.

Fuera del local, ambos continuaron con los golpes, por lo que sacó una navaja de su bolsillo con el "único propósito de intimidarlos y detener la agresión, sin intención de usarla contra ellos".

En un cacheo de seguridad, los agentes localizaron la navaja en el bolsillo del pantalón del varón, un arma blanca de 17 centímetros de longitud total, con cachas negras y hoja de un solo filo de 7,5 centímetros.

Ante estos hechos, se le informó de su detención por un delito de amenazas graves con arma blanca y se procedió a su traslado al centro de salud de Pilarica para asistencia médica, donde los sanitarios le atendieron por una herida inciso-contusa en la cabeza, que requirió once grapas de sutura.

Tras la valoración médica, los policías comunicaron con los agentes de Policía Municipal que permanecían con los otros dos implicados en la pelea que procedieran a la detención del varón por un delito de lesiones.

Posteriormente, fue trasladado al centro médico de Arturo Eyries para completar la asistencia y, finalmente, los dos detenidos fueron conducidos a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes.

Una vez finalizado el atestado policial ambos arrestados fueron presentados ante la autoridad judicial que decretó su puesta en libertad.