Dos detenidos por robar doce bobinas de cobre por valor de 72.000 euros en un polígono industrial de Segovia

Imagen de uno de los transformadores afectados en el polígono de Valverde del Majano (Segovia). - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA, ABRIL 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de nacionalidad extranjera, residentes en la provincia de Toledo, como presuntos autores del robo de material de cobre en tres transformadores eléctricos del polígono de Valverde del Majano (Segovia).

Los hechos se remontan al periodo entre el 14 y el 20 de noviembre de 2025, cuando los dos detenidos accedieron de forma ilícita a tres transformadores eléctricos ubicados en el citado polígono industrial segoviano.

Para consumar los robos, los autores fracturaron las cerraduras de los equipos, cortaron el suministro eléctrico y se introdujeron en el interior de las instalaciones con el fin de extraer las bobinas de cobre alojadas en su interior.

En total, los detenidos sustrajeron doce bobinas de grandes dimensiones, con un peso aproximado de cien kilogramos cada una y un valor unitario de 6.000 euros, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

El perjuicio económico total causado a la empresa propietaria ha ascendido a 72.000 euros, cantidad a la que se suman los daños materiales provocados en las propias instalaciones durante el proceso de acceso y extracción del material.

La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de Segovia, unidad especializada en sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas que, por la naturaleza de los hechos y el tipo de material sustraído, ha extendido su actividad investigadora a este caso.

Tras diversas gestiones, los agentes han logrado la plena identificación de ambos autores, así como del vehículo empleado para el traslado del material robado. Las detenciones se han producido finalmente en las localidades toledanas de Ocaña y Dosbarrios.

Los dos detenidos cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio y han quedado a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas.

MODUS OPERANDI

La Guardia Civil ha señalado que su modo de actuación se caracteriza por la selección deliberada de instalaciones con puntos vulnerables y por la preferencia por el material metálico de elevado valor en el mercado, lo que apunta a una actividad delictiva planificada y reiterada.

El cobre, por su cotización en los mercados de materias primas, constituye uno de los objetivos más frecuentes de este tipo de organizaciones, cuyas sustracciones generan además graves interrupciones en el suministro eléctrico o en los procesos productivos de las empresas afectadas.

En este caso concreto, la afectación se ha producido sobre transformadores industriales, equipos cuya avería o manipulación puede comprometer el funcionamiento de actividades económicas en el entorno del polígono, con consecuencias que trascienden el valor del metal sustraído.

La magnitud del perjuicio económico declarado, 72.000 euros en material más los costes de reparación de las instalaciones dañadas, ilustra el impacto real que este tipo de delincuencia genera sobre el tejido empresarial, ha añadido la Guardia Civil.