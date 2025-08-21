Dos detenidos en San Andrés del Rabanedo (León) por un apuñalamiento y el robo de herramienta de "gran valor"

Archivo - Sucesos.- Dos menores fugados de un centro de acogida causan daños en vehículos en San Andrés del Rabanedo (León) - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LEÓN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo ha detenido a dos varones en diferentes actuaciones policiales realizadas en las últimas horas, uno de ellos por una agresión con arma blanca a otro hombre en la puerta de un establecimiento comercial de Trobajo del Camino y el otro tras ser sorprendido cuando robaba herramienta de "gran valor económico".

En una primera intervención, los agentes procedieron a la localización y detención de un varón de 50 años de edad que había agredido con un arma blanca a otro hombre en la puerta de un establecimiento comercial de Trobajo del Camino.

La víctima, que presentaba dos heridas de arma blanca, fue atendida en el Centro de Salud de la localidad y se negó tanto a su traslado al Complejo Hospitalario de León como a interponer denuncia, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

El autor de los hechos, que ya contaba con numerosos antecedentes, fue detenido poco después y colaboró en la entrega de la navaja utilizada y de la ropa manchada de sangre.

Además del delito de lesiones, se le imputa un delito de quebrantamiento de condena, ya que tenía en vigor una prohibición de tenencia y porte de armas decretada por un Juzgado de León. El detenido será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

SUSTRACCIÓN DE HERRAMIENTA

En una segunda actuación, la Policía Nacional detuvo 'in fraganti' a un varón de 38 años cuando sustraía herramientas del interior de un vehículo comercial estacionado en la vía pública.

El individuo fracturó una de las ventanillas para acceder al interior y fue sorprendido mientras intentaba ocultarse entre la carga.

La intervención tuvo lugar tras al aviso de un ciudadano que observó la fractura de la luna y alertó a la Sala CIMACC 091, lo que permitió una rápida respuesta policial e impidió la consumación del robo. La herramienta de "gran valor económico" fue depositada en dependencias policiales a la espera de ser entregada a su propietario.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales, será igualmente puesto a disposición judicial, mientras se investiga su posible implicación en otros hechos de similares características.

