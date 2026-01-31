Dos detenidos por sustraer un móvil y una cartera con 180 euros a una mujer en un supermercado de Valladolid

Archivo - VÍDEO: Sucesos.- Desmantelado un narcopiso en Puente de Vallecas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito de hurto tras haber sustraído un teléfono móvil y una cartera con 180 euros en metálico, documentación personal, documentación de sus hijos y dos tarjetas bancarias en un supermercado de la Avenida de Burgos.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 14.00 horas del pasado 28 de enero, cuando un indicativo policial fue comisionado hasta un establecimiento comercial situado en la mencionada avenida, donde el vigilante de seguridad mantenía retenidos a un varón y una mujer que habrían sustraído diversos efectos a una clienta en el interior del supermercado.

A la llegada de los agentes, el vigilante de seguridad relató que, mientras realizaba sus funciones de prevención, observó a un varón cuya actitud le resultó sospechosa, ya que deambulaba por la superficie comercial sin seleccionar productos y prestaba atención a las pertenencias de los clientes.

Junto a él se situaba una joven que mostraba un comportamiento similar, por lo que ante estas circunstancias, el vigilante se dirigió a la sala de control para visualizar las cámaras de seguridad, donde observó cómo el varón, en la zona de frutas y verduras, aprovechó que una clienta manipulaba productos para introducir la mano en su bolso y sustraer lo que parecía ser un teléfono móvil y una cartera.

Con el fin de evitar la huida y recuperar los efectos sustraídos, el vigilante se dirigió hacia la pareja y requirió al varón que permaneciera en el interior del local y devolviera los objetos, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El individuo hizo caso omiso y adoptó una actitud verbalmente agresiva, si bien finalmente dejó los efectos en el suelo e intentó abandonar el establecimiento junto con la mujer, momento en el que se inició un forcejeo con el vigilante.

El varón trató de salir por la puerta, acción que fue impedida por una cajera que había bloqueado el sistema de apertura y quedó parcialmente atrapado entre las puertas. La mujer intentó aprovechar el hueco para huir, sin conseguirlo, de forma que ambos fueron finalmente controlados por los agentes actuantes.

Con la colaboración de otro indicativo policial, se realizaron gestiones de identificación en el propio lugar, que resultaron infructuosas debido a que ambos individuos ofrecieron datos incoherentes y contradictorios al afirmar no conocerse entre sí, residir en distintas localidades y carecer de documentación.

Ante la imposibilidad de verificar su identidad, fueron trasladados a dependencias policiales para su completa identificación.

Una vez realizadas las comprobaciones, se constató que la mujer tenía en vigor una requisitoria policial emitida por la Policía Autonómica de Tarragona por un delito de estafa.

A la vista de los hechos, se procedió a la detención de ambas personas como presuntas autoras de un delito de hurto. Ambos actuaban de forma coordinada y con carácter itinerante al desplazarse entre distintas localidades y carecer de domicilio conocido o medios de vida lícitos.

Su modus operandi coincide con patrones reiterados de sustracciones en grandes superficies, establecimientos de ocio y medios de transporte.

Asimismo, aportaron datos falsos sobre su identidad con el fin de dificultar su plena identificación. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial decretando su libertad con la obligación de comparecer ante la justicia cuando sean requeridos para ello.