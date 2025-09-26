Dos detenidos por sustraer objetos y mercancía comercial en vehículos de reparto en Santa María (León)

Agentes de la Guardia Civil detienen a dos varones por sustraer objetos y mercancía comercial en vehículos de reparto en Santa María del Páramo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Investigado un varón por robo con violencia, hurto y lesiones en La Bañeza

LEÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo dos actuaciones distintas en la provincia de León en las que se ha detenido a dos varones e investigado a otro, los dos primeros por sustraer objetos y mercancía comercial en vehículos de reparto en Santa María del Páramo y el segundo por robo con violencia, hurto y lesiones en La Bañeza.

De esta forma, se ha puesto a disposición judicial a un total de tres personas por la comisión de varios delitos contra el patrimonio y las personas", según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León".

Entre los meses de octubre del año 2024 y el actual la Guardia Civil de La Bañeza y del Puesto de Santa María del Páramo recibieron varias denuncias por la sustracción de diversos objetos y mercancía comercial que se encontraban en el interior de vehículos de reparto aprovechando la ausencia de los conductores y encargados, así como de herramienta de jardinería propiedad municipal que se encontraba en la vía pública.

Una vez recopilada la información obrante en cada hecho se dio inicio a la fase de investigación por componentes del puesto principal de La Bañeza (área de Investigación), obteniendo pruebas de la participación en los ilícitos de dos varones que operaban "con total normalidad a plena luz del día".

Se observó que ambos se mimetizaban entre el tráfico habitual de vecinos de las localidades próximas de Santa María del Páramo y La Bañeza identificando los vehículos estacionados y vigilando su interior, donde las potenciales víctimas descuidaban la atención sobre los objetos transportados.

Posteriormente aprovechaban el momento en que los diversos conductores de servicios de mensajería entregaban los paquetes para acceder a la cabina de los vehículos y apoderarse de cualquier objeto. De igual manera, se apropiaban de herramienta de diferentes usos que se encontraba en la vía pública y que pudiera aportar un beneficio económico.

Una vez recopilados todos los datos e identificados plenamente los presuntos autores de los mismos, ambos residentes en León, se procedió a su localización, detención y puesta a disposición judicial.

Por otra parte, se ha puesto a disposición judicial en una segunda actuación (tras recopilar los elementos de prueba pertinentes por parte de la misma Unidad) a un varón como posible autor material de un delito de robo con violencia tras sustraer por la fuerza una cadena de oro a una mujer, hurto de dinero en interior de un bar al descuido y un delito de lesiones, todos ellos denunciados en el Puesto principal de La Bañeza, remitiendo el atestado al Juzgado de Guardia de la misma localidad.