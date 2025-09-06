Dos detenidos por tratar de introducir droga en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León)

Imagen de las sustancias estupefacientes intervenidas a los detenidos en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas en los últimos días en dos actuaciones distintas por tratar de introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León).

Las actuaciones han sido llevadas a cabo en el marco del acuerdo de colaboración existente entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias para la prevención del tráfico de drogas en el interior de las prisiones.

Por una parte, el equipo de Policía Judicial de Armunia detuvo el pasado día 2 de septiembre a un interno del Centro Penitenciario que, al regresar de un permiso penitenciario a finales del mes de agosto, los funcionarios sospecharon que en el interior de su cuerpo podría portar alguna droga para meter en la prisión.

Solicitada la autorización Judicial oportuna, esta persona fue traslada al Hospital de León bajo custodia de la Guardia Civil, donde se le localizaron varios envoltorios que contenían seis trozos de hachís con un peso aproximado de 62 gramos.

Una vez dado de alta y trasladado nuevamente a las dependencias de penitenciarias, se procedió a su detención, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

TRES BELLOTAS DE 70 GRAMOS.

Por otra parte, el pasado día 3 de septiembre se detuvo a una mujer de 26 años al "intentar introducir" tres bellotas de hachís con un peso aproximado de 70 gramos en Villahierro, el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas.

La intervención se produjo en un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a familiares internos. En este caso los funcionarios de prisiones observaron a una mujer que ocultaba entre la ropa la droga ahora decomisada, la cual les entregó de forma voluntaria.

Por estos hechos los efectivos de la Unidad de Seguridad del Centro Penitenciario de la Guardia Civil procedieron a su detención y traslado a las dependencias de la Guardia Civil de Mansilla de las Mulas para continuar con el atestado.

En las dos actuaciones los detenidos, con las diligencias instruidas y las sustancias intervenidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.