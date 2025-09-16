Dos detenidos y varios identificados tras una riña tumultuaria con armas blancas en Valladolid

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas y varias han sido identificadas tras una riña tumultuaria con armas blancas registrada en la madrugada de este martes, 16 de septiembre, en la capital vallisoletana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

La pelea comenzó en la calle Nicolás Salmerón donde agentes de la Policía Municipal detectaron una riña tumultuaria con armas blancas en la vía pública. Los implicados huyeron al ver a los agentes y tras la persecución dos personas fueron detenidas y varias identificadas.

Además, los agentes han intervenido tras esta riña dos machetes y una llave de tubo.