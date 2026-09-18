Dos fallecidos y un tercer afectado en una vivienda de Villares de la Reina (Salamanca) por posible fuga de gas

VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA), 18 (EUROPA PRESS)

Dos personas han fallecido y una tercera ha resultado afectada por un posible escape de gas en una vivienda ubicada en la localidad salmantina de Villares de la Reina, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 11.49 horas, que es cuado el 112 ha recibido una llamada que avisaba de que dos personas, de unos 80 años, habían sido localizadas fallecidas en el interior de una vivienda en la calle Nogales de la Urbanización Las Bizarricas, de Villares de la Reina. Los alertantes indicaron que habían sacado a una tercera persona de la casa, una mujer de unos 60 años, que se hallaba muy indispuesta y necesitaba asistencia sanitaria.

La sala del 112 ha dado la voz de alarma a la Guardia Civil COS y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y el equipo sanitario del centro de salud. Además, se ha dado aviso a bomberos de la diputación de Salamanca de forma preventiva, que han solicitado la presencia de las empresa suministradora de gas tras hacer las mediciones oportunas en el lugar.

Sacyl ha convirmado en el lugar el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer de unos 80 años, y ha trasladado a una mujer, de unos 60 años, en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.