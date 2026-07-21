Dos heridas, una atrapada, tras salirse de la vía un turismo y caer a un acequia en Covaleda (Soria)

Archivo - Sala del 112 de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

COVALEDA (SORIA), 21 (EUROPA PRESS)

Dos mujeres han resultado heridas, una de ellas además ha quedado atrapada, tras saliarse de la vía un turismo y caer a una acequia en el término municipal de Covaleda (Soria), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.48 horas, cuando se ha avisado de la salida de vía de un turismo que había caído a una acequia en el kilómetro 48 de la CL-117, en Covaleda (Soria).

Según el alertante, el vehículo estaba volcado y dos mujeres habían resultado heridas, una de las cuales se encontraba atrapada en el interior del vehículo.

Así, se ha avisado a los bomberos de Soria, a Tráfico de Soria y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.