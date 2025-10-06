Dos heridos en una agresión en Salamanca, uno por arma de fuego

Gráfico elaborado por el 112 con datos de la agresión registrada esta noche en Salamanca
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 6 octubre 2025 9:17

SALAMANCA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido por arma de fuego en una agresión ocurrida esta noche a la altura del número 28 de la calle Moriscos, en Salamanca capital,según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press. También se atendió a una mujer herida al ser agredida con un objeto.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 02.37 horas cuando agentes del Cuerpo Nacional de Policía informaron al 1-1-2 de una agresión a la altura del número 28 de la calle Moriscos, en Salamanca capital, donde, al menos una persona había resultado herida por arma de fuego.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a un varón herido por arma de fuego que fue trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y, según informó el Cuerpo Nacional de Policía, también se atendió a una mujer que había resultado herida al ser agredida con un objeto.

