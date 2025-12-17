Dos heridos, uno atrapado, en una colisión entre una furgoneta y un turismo en la SO-20 en Soria

SORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas está inconsciente y atrapada, como consecuencia de una colisión entre una furgoneta y un turismo registrada a primeras horas de la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, en la SO-20 en Soria capital.

Según los primeros datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los hechos han ocurrido a las 07.13 horas en el kilómetro 10 de la ronda SO-20 en sentido Madrid donde han chocado una furgoneta y un turismo. Los alertantes han informado de hay dos personas heridas, una de ellas inconsciente y atrapada.

El 112 ha pasado el aviso a los Bomberos de Soria, la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.