Dos heridos tras el atropello de una moto a un peatón en Salamanca

Archivo - Ambulancia medicalizada. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, de las que aún no se disponen datos de filiación, han sido trasladado al hospital después de estar implicados en el atropello de una moto a un peatón en la rotonda de Saavedra y Fajardo de Salamanca.

Según informa el 1-1-2 a Europa Press, los hechos se han producido a las 7.56 horas, momento en el que se da aviso del accidente a Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Los facultativos han atendido en el lugar a los dos afectados, uno de ellos de unos 25 años y que tenía dolores en una pierna, que han sido trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca.