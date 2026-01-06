Dos heridos en Benavente (Zamora) al chocar su turismo contra una farola

BENAVENTE (ZAMORA), 6 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas esta mañana como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido en la localidad zamorana de Benavente, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se producía minutos antes de las 08.30 horas, cando el 112 informaba de la salida de vía de turismo que había colisionado contra una farola a la altura del número 213 de la Avenida Federico Silva, en Benavente, donde al menos una persona había resultado herida y se hallaba en el interior.

Se ha dado aviso a la policía local de Benavente, a CNP a los Bomberos de Benavente, que minutos más tarde confirmaban que finalmente no era necesaria su presencia, y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

Sacyl ha atendido a dos personas, una mujer de 23 años y un varón de 30 que han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Hospital de Benavente.