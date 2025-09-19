Dos heridos al chocar un turismo contra una señal en una gasolinera en Cubillas de Santa Marta (Valladolid)

Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 19 septiembre 2025 20:52

   VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas han resultado heridas después de que un turismo se haya salido de la vía y haya chocado contra una señal en la gasolinera situada en la salida 102 de la A-62, sentido Burgos, en Cubillas de Santa Marta (Valladolid), según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

   Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.35 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para dos personas que habían resultado heridas, ya que estaban conscientes pero no podían salir del vehículo.

   El 112 ha dado aviso del siniestro a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

