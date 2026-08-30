Dos heridos en una colisión por alcance entre dos turismos en la A-62, en San Martín de Yeltes (Salamanca)

SALAMANCA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en una colisión por alcance entre dos turismos registrada en el kilómetro 297 de la A-62, en el término municipal de San Martín de Yeltes (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 16.56 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la colisión entre los dos vehículos.

Los ocupantes de ambos turismos han podido salir de los vehículos por sus propios medios, aunque dos de ellos han precisado asistencia sanitaria.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar del accidente.

Los servicios sanitarios han atendido a las dos personas heridas en el lugar, sin que se hayan facilitado más datos sobre su estado o posible traslado.