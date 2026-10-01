Dos heridos tras una colisión entre dos turismos en Segovia capital

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, uno de ellos un varón de unos 65 años, han resultado heridas en una colisión por alcance entre dos turismos en la rotonda del Cubo de Segovia capital, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 19.39 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para uno de los conductores, un varón de unos 65 años.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Segovia, a Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia al lugar.

Finalmente, los dos conductores de los vehículos han sido trasladados por Sacyl al Complejo Asistencial de Segovia.