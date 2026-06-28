Dos heridos en una colisión entre una moto y un turismo en la CL-510 en Calvarrasa de Arriba (Salamanca)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl
Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 28 junio 2026 10:51
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   SALAMANCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas, un varón y una mujer de unos 30 años, ocupantes de una motocicleta han resultado heridas tras una colisión con un turismo en el kilómetro 8 de la CL-510 en Calvarrasa de Arriba (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El accidente ha tenido lugar minutos antes de las 22.44 horas del sábado 27 de junio, cuando la sala de emergencias ha recibido un aviso en el que se informaba del suceso ocurrido en la citada vía, en concreto en la rotonda de acceso a la urbanización El Encinar.

   El 1-1-2 ha trasladado la información a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

   Finalmente, el varón ha sido trasladado en la primera y la mujer, en la segunda, en ambos caso al Hospital de Salamanca.

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