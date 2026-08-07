Dos heridos, uno de ellos atrapado, en una colisión entre dos turismos en Garray (Soria)

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SORIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha perdido la vida tras la colisión entre dos turismos registrada este jueves en la carretera N-111, a la altura del término municipal de Garray (Soria), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido a las 15.34 horas, en el kilómetro 233 de la N-111, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de una colisión entre dos turismos.

Los alertantes han informado de que dos personas habían resultado heridas y de que una de ellas, una mujer, permanecía atrapada por una pierna en el interior de su vehículo.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Finalmente, ha fallecido una mujer y los bomberos de Soria han rescatado a otra mujer que se encontraba atrapada, y que ha sido posteriormente trasladada al hospital de Soria.