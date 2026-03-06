Dos heridos por inhalación de humo en un incendio en una vivienda del casco histórico de León

LEÓN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas por inhalación de humo por un incendio registrado alrededor de las 13.00 horas de este viernes en una vivienda del casco histórico de León capital.

El suceso ha tenido lugar en el número 12 de la calle Zapaterías y hasta allí se han desplazado tres dotaciones de Bomberos, así como efectivos de la Policía Local de León, según fuentes municipales.

Una de las dos personas heridas ha salido del edificio por su propio pie y el bloque de viviendas ha tenido que ser desalojado.

Efectivos policiales investigan las causas del incendio, que por el momento se desconocen, y el fuego se encuentra en estos momentos totalmente controlado.