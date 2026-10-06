Dos heridos esta madrugada en sendos accidentes en Faisán y Paseo de Zorrilla

Archivo - Ambulancia, soporte vital básico, transporte sanitario. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido trasladados al hospital Clínico Universitario después de resultar heridos en sendos accidentes ocurridos esta madrugada en la calle Faisán y en Paseo de Zorrilla.

En el primero de ellos, que ha ocurrido a las 03.48 horas, un varón de unos 40 años ha resultado herido en una colisión entre dos turismos en la calle Faisán, en el cruce con el Paseo de Juan Carlos I. Han intervenido Policía Municipal y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. El herido ha sido trasladado al Hospital Clínico Universitario.

Casi dos horas después, a las 05.43 horas, la herida ha sido una mujer, de unos 40 años, que iba en bicicleta y que se ha visto implicada en una colisión con un turismo. El 1-1-2 ha avisado a la Policía Municipal y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. E informamos también al Cuerpo Nacional de Policía. La mujer, consciente, también ha sido trasladada al Hospital Clínico Universitario.