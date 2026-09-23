Dos heridos en una pelea con armas blancas en una nave abandonada de Medina del Campo (Valladolid)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de unos 30 años han resultado heridos esta madrugada en una pelea con armas blancas registrada en una nave abandonada de Medina del Campo (Valladolid), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido en torno a las 1.29 horas en la calle de la Cañada de Rueda, donde se ha informado de una pelea entre dos personas en la que se habrían utilizado armas blancas.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso de la intervención a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender a los heridos.

Los dos afectados se encontraban conscientes cuando han sido atendidos por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar.

Posteriormente, los dos heridos han sido trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Medina del Campo.