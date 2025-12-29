Dos heridos tras quedar atrapados en un turismo que chocó con una señal de tráfico en Villardeciervos (Zamora)

VILLARDECIERVOS (ZAMORA), 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de 55 y 20 años han resultado heridos en la tarde de este domingo tras quedar atrapados en el interior del turismo en el que viajaban que ha sufrido un accidente en el kilómetro 9 de la carretera ZA-912, a la altura de Villardeciervos (Zamora), según informa el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogido por Europa Press.

El aviso se ha recibido en torno a las 19.25 horas del domingo, momento en el que un alertante ha comunicado que un vehículo había chocado contra una señal de tráfico y posteriormente había volcado, por lo que los ocupantes quedaron atrapados en su interior, uno de ellos herido.

El centro de emergencias 1-1-2 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Rionegro del Puente -dependientes de la Diputación Provincial- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado dos ambulancias de soporte vital básico y personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Carballeda.

En el lugar, los bomberos han procedido a la excarcelación de los dos ocupantes, que han sido atendidos por el personal sanitario y posteriormente trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Zamora.