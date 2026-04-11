Dos heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo en Pedrún de Torío (León)

LEÓN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40 han resultado heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo en el kilómetro 20 de la carretera LE-311, a la altura de la localidad leonesa de Pedrún de Torío, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 16.46 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba del accidente e informaba de que los dos ocupantes se encontraban conscientes y fuera del turismo.

El 112 ha dado traslado del aviso a Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias sanitarias - Sacyl que ha enviado una ambulancia soporte vital básico (SVB) para atender a un hombre de unos 60 años y una mujer de unos 40 años.