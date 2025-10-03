Dos heridos tras salirse de la vía un turismo en Vega de Tera (Zamora)

VEGA DE TERA (ZAMORA), 3 (EUROPA PRESS)

Un hombre y una mujer han resultado heridos tras salirse de la vía un turismo cuando circulaba por la autovía A-52, en el término municipal de Calzada de Tera (Zamora), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 18.06 horas, cuando varias llamadas al 112 han avisado de la salida de vía de un turismo ocurrida en el kilómetro 36 de la autovía A-52, sentido Benavente, en Vega de Tera (Zamora), donde dos personas habían resultado heridas y se encontraban atrapadas en el interior del vehículo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de Rionegro del Puente, dependientes de la Diputación Provincial, y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Camarazana de Tera.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido a las dos personas heridas, un varón de 46 años y una mujer de 35 años, a quienes se ha trasladado más tarde en la ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias al Hospital de Benavente (Zamora).