Dos heridos en sendos accidentes de tráfico en Íscar (Valladolid)

Archivo - Ambulancia Soporte Vital Básico - SACYL - Archivo

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han resultado heridos en sendos accidentes de tráfico ocurridos este domingo, 15 de marzo, en el término municipal de Íscar (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El primero de los accidentes ha tenido lugar minutos antes de las 2.52 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba de un coche accidentado en la rotonda de Puente Blanca.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local de Íscar, a Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico (SVB) y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC), quienes han atendido a un varón de 36 años que ha sido trasladado al Hospital de Medina del Campo.

Posteriormente, a las 9.40 horas, el 1-1-2 ha recibido otra llamada que informaba de de la caída de un motorista de unos 50 años en el kilómetro 95 de la carretera CL-602, en la rotonda entre Íscar y Cuéllar, en el cruce del Pinar de Cristo Rey,

El 1-1-2 ha avisado de este suceso a Policía Local de Íscar, a Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias sanitarias - Sacyl, sin que se haya informado de momento de si ha sido necesario trasladar al herido a un hospital.