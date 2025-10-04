Dos heridos tras volcar un camión en la A-62 en Estépar (Burgos)

Vuelco de un camión en la A-62 en Estépar. - BOMBEROS DE BURGOS

BURGOS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, uno de 65 años y otro de 31, han resultado heridos este sábado en el vuelco de un camión en el kilómetro 21 de la A-62, en el término municipal de Estépar (Burgos), sentido a la capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.42 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido dos llamadas en las que se informaba del accidente y de que había al menos una persona herida y atrapada.

El 1-1-2 ha avisado de los hechos a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

En el lugar, el equipo médico ha atendido a dos personas, dos varones de 65 y 31 años, que finalmente han sido trasladados en UVI móvil y soporte vital básico, respectivamente, al hospital de Burgos.