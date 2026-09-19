Dos heridos tras volcar un camión de paja en Castrobarto (Burgos)

Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 19:32
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   BURGOS, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Dos personas han resultado heridas este sábado al volcar un camión que transportaba paja en la carretera BU-552, a la altura del kilómetro 30, en Castrobarto, perteneciente al término municipal de Junta de Traslaloma (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

   El accidente se ha producido a las 16.56 horas, cuando el camión ha volcado por causas que no han sido precisadas.

   Los dos ocupantes se encontraban conscientes y una de las personas heridas, una mujer, ha quedado atrapada en el interior de la cabina.

   El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha movilizado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender el accidente.

   Los Bomberos de Burgos han activado además al personal de la Diputación de Burgos con base en Medina de Pomar para intervenir en el siniestro y auxiliar a la persona atrapada en la cabina.

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