Dos heridos tras volcar una furgoneta en la A-62 a la altura de Villazopeque (Burgos)

BURGOS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 30 años y una mujer de 37 han resultado heridos tras volcar una furgoneta en el kilómetro 36 de la autovía A-62, sentido Portugal, en la localidad burgalesa de Villazopeque, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 15.31 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido varias llamadas que avisaban del siniestro y solicitaban asistencia para una persona herida, un varón de 30 años que se encontraba consciente y atrapado por una pierna en el interior del vehículo.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos, a los Bomberos de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Pampliega.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido, finalmente, a dos personas, el mencionado varón de 30 años a quien se ha trasladado más tarde el helicóptero de Sacyl al hospital de Burgos; y a una mujer de 37 años, trasladada en ambulancia de soporte vital básico de Sacyl también al mismo hospital.