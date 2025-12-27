Dos heridos en el vuelco de un turismo en Guardo (Palencia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer de 33 años han resultado heridos como consecuencia del vuelco de un turismo que se ha registrado en el kilómetro 174 de la CL-626, en el término municipal palentino de Guardo, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro tuvo lugar en torno a las 23.31 horas del viernes, momento en el que la sala de Operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba del accidente.

La sala de operaciones trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local de Guardo y a Emergencias Sanitarias - Sacyl que envió recursos para atender al varón y a la mujer, ambos de 33 años.