Dos heridos tras el vuelco de un turismo en el que quedaron atrapados en Fresno de Sayago (Zamora)

ZAMORA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta madrugada como consecuencia del vuelco de un turismo que se ha salido de la vía en el kilómetro 27 de la carretera ZA-305, en el término municipal de Fresno de Sayago (Zamora), según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido en la sala de operaciones del 1-1-2 a las 02.28 horas, en el que se alertaba de que el vehículo había quedado boca abajo y que sus dos ocupantes permanecían atrapados en el interior.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, los Bomberos de la Diputación y personal de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que han enviado una ambulancia de soporte vital básico y el equipo sanitario del Punto de Atención Continuada.

Los bomberos han procedido a la excarcelación de los heridos, una mujer de 65 años y un varón de 54, quienes tras recibir asistencia en el lugar han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Zamora.