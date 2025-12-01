Dos identificados por sustraer a un vecino de Burgos 3.000 euros con el timo de 'la mancha' y 'el pinchazo'

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

BURGOS 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de Burgos han identificado a dos de los tres sujetos que presuntamente abordaron el 3 de octubre a un varón y, tras intentar distraerlo con el pretexto de 'la mancha', lograron arrebatarle 3.000 euros en efectivo, que justamente acababa de extraer en una oficina bancaria del centro de la capital.

Como relató en la comisaría de la Avenida de Castilla y León, el denunciante salió para dirigirse a su coche y a los pocos metros un desconocido, con acento hispanoamericano, le ofreció ayuda tras advertirle de que tenía una mancha en el hombro, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Hizo caso omiso y siguió caminando, pero un poco más adelante, otro hombre con similar acento le indicó que su chaleco presentaba una mancha, que se ofreció a limpiar, dándose cuenta el perjudicado de que efectivamente--como por arte de magia--en su prenda de abrigo aparecía con una mancha roja.

Rehusó de nuevo, desconfiado, alcanzando su vehículo y emprendiendo la marcha. No recorrió muchos metros, pues notó de inmediato que la rueda trasera derecha de su coche estaba pinchada y observó un objeto puntiagudo que atravesaba el neumático. Aparcó como pudo y, dejando en el asiento del copiloto su chaleco, donde portaba el dinero extraído, se dispuso a sustituir la rueda pinchada. Por tercera vez, un sujeto ofreció ayuda a la víctima, que igualmente fue rechazada. Momentos después comprobó cómo su chaleco, con los 3.000, euros había desaparecido.

Tras más de un mes de investigación se ha logrado la identificación de dos de los tres individuos implicados. Se trata de hombres de mediana edad, con vastos historiales criminales y muchas detenciones a sus espaldas por delitos con el mismo denominador común.

Inmediatamente, se difundió una orden de detención policial de ámbito nacional sobre ambos. El pasado 19 de noviembre uno de ellos fue localizado y arrestado por la Policía Nacional en Madrid. El otro sigue en busca y captura. Están investigados por los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.